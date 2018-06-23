تجار صيدا يحتجون على تحميلهم أعباء معدلات التضخم السنوي وضرائب اضافية

نفذ عدد من تجار مدينة صيدا تحركاً احتجاجياً وعمدوا لإقفال محالهم التجارية لبعض الوقت قبل احتجاجا على مطالبة دائرة الأوقاف لهم برسوم زيادة ايجارات محالهم المستأجرة بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي حيث زادت هذه النسبة خلال السنوات الأربع الأخيرة بما يزيد مجموعه عن 17%، وبلغت عن العام 2017 وحده حوالي 4.48% . الأمر الذي يضيف اعباءاً كبيرة على التجار ويفاقم من الركود الذي يعانيه قطاعهم في المدينة .

التجار المحتجون نفذوا اضرابا رمزيا واعتصاما امام محالهم في شارع الأوقاف مناشدين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النظر في اوضاعهم .

الشريف

رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف اكد احقية مطالب تجار المدينة خاصة في ظل ما يعانيه القطاع التجاري خصوصا في موضوع الضرائب .وقال : هناك ملاحظات لدى التجار على قانون التضخم المالي الذي يزيد الايجارات سنويا على القطاع الغير سكني وهذا بدا من العام 2014 ، بينما لا يتم حسم نسبة معدل التضخم اذا كان هناك انخفاض بالمؤشر . وبالتالي خلال اربع سنوات ارتفعت نسبة الزيادة على الايجارات الى حوالي 17% وهناك مشكلة عند زملائنا التجار في صيدا انهم يدفعون TVA للأوقاف التي دخلت الى الـTVA منذ 10 سنوات بينما دوائر الأوقاف الثانية في لبنان بكل مفاصلها وطوائفها لم تدخل الـTVA ولم تدفع اي من المؤسسات في نطاقها الضريبة .من هنا كانت صرخة التجار في ظل هذا الركود الكبير حيث اصبح التاجر بحالة افلاس يضاف عليه التضخم السنوي بالايجارات بالاضافة الى الـTVA وصرختهم محقة وانا معهم بصرختهم . علما انه في قانون موازنة 2018 اخضعت كافة المؤسسات الدينية في لبنان للدخول في الـTVA ، ونحن الوحيدون في صيدا الذين كنا ندفع في السنوات الماضية الTVA للأوقاف بينما في مناطق اخرى لم يكونوا يدفعون . وعلى ضوء هذا الواقع تواصلنا مع الزملاء التجار وتوافقنا مع رئيس دائرة الاوقاف سماحة المفتي الشيخ سليم سوسان الذي ابدى تجاوبا وسيتم عقد لقاء معه يوم الاثنين المقبل لمتابعة هذا الموضوع .

المجذوب

وقال التاجر عبد الله االمجذوب “لقد افلسنا بسبب الأوضاع التي نعيشها ونحن نعاني منذ سنوات ونريد رفع هذا الظلم عنا . نحن نحترم مرجعية دار الفتوى وسماحة المفتي ودولة رئيس الحكومة ، لكن نريد انصافنا وايجاد حل لمشكلتنا . هل يعقل ان نتلقى كل شهرين انذاراً وليس بامكاننا ان ندفع . رئيس جمعية التجار الأستاذ علي الشريف يبذل جهودا وليس مقصرا انما الوضع لم يعد يحتمل “..

المفتي سوسان

وتعليقا على تحرك التجار ، قال رئيس دائرة اوقاف صيدا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان اننا مع الناس في قضاياهم ومشاكلهم وخصوصا في الوضع المعيشي الصعب الذي يعانون منه وفي ظل الظروف التي تعرفونها وكل الأسباب التي ادت الى هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية والمعيشية في صيدا . الآن هناك امر لا بد ان يؤخذ بعين الاعتبار هذه الدولة فرضت ضرائب جديدة ونحن خصم شريف نعطي حقوق الناس ونأخذ حقوق الأوقاف، طبعا نحن على استعداد لأن نتفاهم مع تجار صيدا وما يمكن ان نقدمه لهم كمؤسسة وقفية في ظل الأصول والقانون والنظام ومن حق الناس ان تعترض على هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة السائدة في البلاد وخصوصا في صيدا وشعورهم بان صيدا اصبحت وكانها محاصرة اقتصاديا ومعيشيا. انا معهم في هذا الاعتراض وفي هذا الموضوع وفي الوقوف والمطالبة بالغاء هذه الضرائب التي توضع على الناس .