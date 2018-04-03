تايلاند..ضبط مخدرات بـ29 مليون دولار

صادرت السلطات التايلاندية مخدرات بلغت قيمتها نحو 29 مليون دولار، واعتقلت 11 شخصا في الأيام الماضية مع تصاعد قضايا المخدرات في البلاد.

وشملت المخدرات، التي ضبطت في 11 قضية منفصلة منذ 25 آذار الماضي، أقراص أمفيتامين وماريغوانا وكيتامين وآيس.

وعرضت المواد المصادرة، يوم الثلاثاء، في قسم مكافحة المخدرات خارج العاصمة بانكوك على صف طويل من الطاولات، بلغ طوله 15 مترا.

كما وصادرت السلطات ما يقارب مليوني قرص من اليابا، وهو خليط محلي من الكافيين والميتافيتامين و1380 كيلوغرام من الماريغوانا.

وتعاملت شرطة تايلاند مع أكثر من ألف قضية مخدرات منذ تشرين الاول، مقارنة مع نحو 450 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق.