تاكسي المطار..أهو تنظيم أم احتكار؟

اهلا وسهلا بكم في مطار رفيق الحريري الدولي.. سائحون مغتربون أو مسافرون عائدون، فور الخروج الى الباحة الخارجية، سيارات “تاكسي المطار” جاهزة لاستقبال الواصلين.

235 سيارة يدفع اصحابها رسوما سنوية لادارة هذا المرفق العام. الاذن مسموح لسيارات الاجرة التابعة للشركات. ينقلون ركابا ولكن عبر الموقف الخاص في المطار، فيما تمنع السيارات العمومية من الدخول الا في حال ايصال المغادرين.

العديد من الشكاوى تسجل بشأن التعرفة التي تتقاضاها سيارات تاكسي المطار، وهي مزودة بعداد يحدد كلفة الرحلة.

وتبدأ التسعيرة من ثابتة قيمتها ستة آلاف ل.ل في الأيام العادية وثمانية آلآف ل.ل في عطلة نهاية الأسبوع.

وبين حق السائق في العيش وواجب الدولة في الحفاظ على النظام، يتأرجح حل قضية سائقي السيارات العمومية في مطار رفيق الحريري الدولي.

تقرير: غيدا جبيلي