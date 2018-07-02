تأهل سلة لبنان والأردن وسوريا إلى الدور النهائي لتصفيات المونديال

تأهلت منتخبات لبنان والأردن وسوريا إلى الدور الأخير لتصفيات آسيا لكأس العالم لكرة السلة، التي تستضيفها الصين في 2019.

وفاز الأردن 114-70 على الهند فيما انتصر لبنان 87-50 على سوريا في ختام مباريات المجموعة الثالثة اليوم الأحد.

وتصدر الأردن المجموعة برصيد خمسة انتصارات وهزيمة واحدة وهو السجل ذاته للبنان فيما جاءت سوريا في المركز الثالث بفوزين وأربع هزائم.

وتذيلت الهند المجموعة بدون انتصار في ست مباريات.

وستحمل المنتخبات الثلاثة نتائجها إلى الدور الأخير للتصفيات الذي سيقام من مجموعتين حيث ستلعب ضد نيوزيلندا والصين وكوريا الجنوبية.

ويقام الدور الأخير للتصفيات في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر تشرين الثاني وفبراير شباط المقبلين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة للنهائيات مباشرة بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز رابع ليصل العدد إلى سبعة منتخبات على ألا تكون الصين من بينهم.