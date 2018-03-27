“بي أس جي” يعرض راتبا ضخما على كونتي

يبدي ​باريس سان جيرمان​ استعداده لدفع راتب ضخم لمدرب ​تشيلسي​، أنطونيو كونتي، من أجل إحضاره إلى باريس.

وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” إن فريق باريس سان جيرمان مستعد لتقديم 10 ملايين باوند لكونتي في الموسم في محاولة لإقناع الإيطالي بمغادرة تشيلسي هذا الصيف وعقدوا بالفعل محادثات مع ممثليه حول استبدال ​أوناي إيمري​.

ومن المؤكد تقريباً أن يرحل إيمري، الذي تم تعيينه في عام 2016، عن النادي عندما ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، بعدما فشل في متابعة مسيرة الفريق في ​دوري الأبطال​ بخروجه من الدور الثاني أمام ​ريال مدريد​ الشهر الماضي.

وبالنسبة الى رئيس نادي باريس سان جيرمان، ​ناصر الخليفي​، فهو جاهز لتوقيع صفقة ضخمة لخطف كونتي من ستامفورد بريدج.