بيونسيه تتألق في زفاف صديقها

على الرغم من انشغالها، تحب نجمة الغناء العالمية بيونسيه حضور المناسبات الاجتماعية، وتحرص على حضور معظم حفلات الزفاف التي يقيمها أصدقاؤها.

وقد شوهدت المغنية برفقة زوجها مغني الراب جاي زي وابنتهما بلو آيفي في حفل زفاف صديقهما لورنس باركر Lawrence Parker على جسيكا كليمنز Jessica Cleemns يوم الأحد.

وكعادتها لفتت بيونسيه الأنظار إليها باطلالتها المميزة، حيث تألقت بفستان زهري بتصميم رائع من Marni Senofonte ، جاء مناسباً لجسدها ومنحها أنوثة ورقيّاً في الوقت نفسه، كما كانت اطلالة زوجها رسمية، أما ابنتها فلم تقل شأناً في الأناقة عن والدتها فارتدت فستاناً أبيض.

وذكرت المعلومات أنّ العريس يعمل مديراً تنفيذيّاً للشركة المنتجة لإسطوانات فرقة “سوبريم ستريت”، وهو صديق مقرب لبيونسيه وزوجها جاي زي، أما العروس فهي طبيبة نفسية مقيمة في المركز الطبي NYU Langone.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه عائلة “كارتر”، وهم يقفون لالتقاط صورة تذكارية ويحتفلون مع العروس والعريس بزفافهما.

يُذكر أنّ الثنائي الشهير بيونسيه وزوجها سيحتفلان في نيسان المقبل بذكرى زواجهما العاشرة، زواج لم يخلُ من الشائعات والخيانات، إلا أنه يبدو أنّ النجمين استطاعا تخطيها مع ولادة توأميهما رومي وسير .

المصدر: سيدتي