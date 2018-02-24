بيليه : نيمار هو الأفضل في العالم

اكد اسطورة كرة القدم البرازيلية ​بيليه​ أن مواطنه ونجم نادي ​باريس سان جيرمان​ ​نيمار دا سيلفا​ هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الراهن .

وفي حديث له ، قال بيليه :”طريقة نيمار مع ​المنتخب البرازيلي​ لقد تغيرت، في ناديه يلعب على الجانب الأيسر، ولكن في البرازيل يلعب كمهاجم”.

وأضاف :”انه قادر على قيادة المنتخب في ​المونديال​، وهو يستطيع التكيف بين التحول التكتيكي بين ناديه والمنتخب الوطني، بالنسبة لي من الناحية الفنية، نيمار هو أفضل لاعب في العالم، أنا متأكد تمامًا من ذلك، إذا نظرتم إلى جميع أنحاء العالم، ستجدون ثلاث لاعبين فقط يبرزون هم ​ليونيل ميسي​ و​كريستيانو رونالدو​ ونيمار، لا يوجد نجوم أخرى حول العالم”.