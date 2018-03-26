“بيلد”: لوف لن يكشف عن إمكانيات المانشافت أمام البرازيل

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن ان مدرب ​المنتخب الألماني​، ​يواكيم لوف​ joachim low، هو بصدد التحضير لخدعة سيستخدمها خلال مواجهة ​منتخب البرازيل​ الودية، غدًا الثلاثاء، والتي ستقام في اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات ​مونديال روسيا​.

وأشارت الى ان “لوف سيمنح الصف الثاني في ​المانشافت​ الفرصة، من خلال استبعاد ​توماس مولر​ ومسعود أوزيل من مواجهة البرازيل، كما انه لن يشرك ​تيمو فيرنر​ و​جوناس هيكتور​ و​سامي خضيرة​ كأساسيين خلال المباراة”.

وأوضحت الصحيفة أن لوف لا يريد الكشف عن إمكانيات المنتخب الألماني كلها، كما انه لا يريد الكشف عن كل أسلحته في مباراة ودية”.

وسألت الصحيفة عما اذا كان لوف يلجأ الى الخداع كما فعل سيب هيربرغر عام 1954، حين خسر في دور المجموعات أمام ​المجر​ 3-8، ثم فاجأها في النهائي بالنجوم وهزمها بنتيجة 3-2.