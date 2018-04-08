بيكيه يسخر من زيدان

سخر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، من زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بعد إعلان المدرب الفرنسي رفضه إقامة ممر شرفي للفريق الكتالوني في الكلاسكو، حال حسم لقب الدوري الإسباني.

وسئل بيكيه عقب فوز برشلونة على ليجانيس اليوم، السبت، عن رأيه فيما قاله زيدان، فرد المدافع الدولي، حسب ما أبرزته صحيفة “ماركا” الإسبانية، “لن أنام الليلة بعد هذه التصريحات!”.

واقترب برشلونة من حسم اللقب المحلي بعد فوزه على ليجانيس بثلاثة أهداف لواحد في الجولة 31، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة