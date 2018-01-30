بيكيه: ميسي هو المفتاح ونحن فقط نتبعه

يعتبر نجم ​برشلونة​، ​ليونيل ميسي​، مفتاح نجاح الفريق في ​الليغا​، وفقا لزميله في الفريق ​جيرارد بيكيه​ pique.

وكان بيكيه، الذى وقع اتفاقا جديدا مع برشلونة حتى 2022 يوم الاثنين، مليئا بالثناء على الارجنتيني الدولي.

وحصل ميسي على 29 جائزة في 14 موسما في برشلونة، وهو رصيد من المتوقع أن يستمر في الارتفاع نتيجة هذا الموسم.

وقال بيكيه إن البالغ من العمر 30 عاما كان حاسما في كل من هذه النجاحات، مضيفا: “ان مفتاح افضل جيل في برشلونة هو ليو، ونحن نتبعه فقط”.

وتابع: “إذا كان لدينا شخص ما مهما جدا للفوز بكل هذه الألقاب، فهو ليو”.

وقال: “نحن نحاول مساعدته لأنه يحتاج إلى فريق تنافسي للفوز بالألقاب”.