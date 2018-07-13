بيع مقصلة إعدام بمزاد علني في باريس

قام مليونير فرنسي يهوى اقتناء الأشياء الغريبة، بشراء مقصلة إعدام في مزاد علني بمبلغ 8,008 يورو في باريس.

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن المقصلة عمرها يرجع إلى 150 عاماً، وكانت تُستخدم لتنفيذ أحكام الإعدام حتى عام 1977، وقامت فرنسا بإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل عام 1981.

وأبدت هيئة الرقابة على المزادات في فرنسا استياءها لعملية البيع، وقال ناطق باسم منظمي المزادات الفرنسية لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية: «كان ينبغي عليهم ألا يبيعوا المقصلة. والأشياء الأخرى مثل ملابس الأشخاص الذين سيقوا إلى معسكرات النازية، وأدوات التعذيب، لأنها أشياء شديدة الحساسية».

ولم تتمكن هيئة مراقبة المزادات من منع مزاد بيع المقصلة الذي استغرق دقيقتين فقط.