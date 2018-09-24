بيع دار أزياء فيرساتشي في غضون ساعات

نقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليوم الإثنين، عن مصادر لم تكشف عنها، قولها إنه “قد يتم الإعلان عن بيع دار أزياء فيرساتشي الإيطالية في غضون ساعات”.

وأضافت الصحيفة أن شقيقة مؤسس الدار، الراحل جياني، دعت إلى اجتماع للعاملين في الدار غداً الثلاثاء، وهو اليوم الذي قد يتم الإعلان فيه رسمياً عن الصفقة.

ودوناتيلا هي المدير الفني ونائب رئيس المجموعة التي أسسها شقيقها جياني عام 1978 في ميلانو. ورفضت فيرساتشي التعليق على التقرير. وذكرت الصحيفة أن قيمة صفقة البيع قد تصل إلى ملياري دولار.

كما أشارت الصحيفة إلى شائعات عن أن المشتري المحتمل، قد يكون مجموعة مايكل كورس الأميركية للموضة، أو شركة المجوهرات تيفاني آند كو. ولم يتسن الاتصال بالشركتين للحصول على تعقيب.