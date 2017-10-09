بيسكوف: التعاون مع السعودية ليس موجها ضد أحد

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين موسكو والرياض لا يجب أن يثير قلقا لدى أي طرف فهو ليس موجها ضد أحد، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية الحكومية على لسان بيسكوف قوله: “بشكل عام، فإن التعاون بين موسكو والرياض، خاصة في المجال العسكري – التقني، يعتبر تعاونا مكتفيا ذاتيا وغير موجه ضد دول ثالثة، سواء في تلك المنطقة أو مناطق أخرى من العالم، ولذلك فإننا متأكدين من أن هذا التعاون لن يثير مخاوف أحد.”

وتابع: “الاتصالات بشأن تنفيذ هذه صفقة تصدير منظومة S-400 الصاروخية إلى المملكة تجري بشكل إيجابي، والنتائج الأولية جيدة جدا”.