بيريز يقترح على بنزيما وجهة جديدة

تصدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كثيرًا، للانتقادات التي طالت مهاجم الفريق الملكي كريم بنزيما، لكن يبدو أن بيريز غيّر موقفه حيال المهاجم الفرنسي، واقترح عليه الانتقال إلى وجهة كروية جديدة.

يبدو كريم بنزيما يعيش أيامه الأخيرة رفقة المرينجي، فالدولي الفرنسي يُقدم منذ بداية الموسم أداء باهتًا جر عليه انتقادات الجماهير المدريدية، التي أطلقت في عدة مرات صافرات الاستهجان ضده.

وحظي بنزيما منذ انتقاله إلى فريق ريال مدريد سنة 2009 بثقة رئيس الأبيض الملكي فلورنتينو بيريز، الذي ظل يُدافع عن المهاجم الفرنسي، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، بيد أن قناعة بيريز قد تغيرت الآن، خاصة وأن اللاعب يُعاني من عقم تهديفي واضح، فقد سجل في هذا الموسم 9 أهداف فقط في كل المسابقات.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد اقترح على مهاجم الفريق كريم بنزيما الانتقال إلى الدوري الصيني في الموسم المقبل، وأضافت أن بيريز مقتنع الآن أن مسيرة الدولي الفرنسي برفقة المرينجي قد وصلت إلى نهايتها.

وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد يرى أن الدوري الصيني، الذي تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة، قد يكون وجهة مناسبة لبنزيما، كما أن بيريز سيستفيد من أموال الصفقة المُرتقبة، من أجل التعاقد من البولندي روبرت ليفاندوفسكي أو مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين.

من جهة أخرى، أكدت أن كريم بنزيما (30 عامًا) لا يُحبذ الآن فكرة الانتقال إلى الدوري الصيني، وأضافت أن مهاجم ريال مدريد، يعتقد أنه لا يزال قادرًا على لعب كرة القدم على أعلى مستوى في القارة الأوروبية.