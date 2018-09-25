بيريز يعلق على غياب الدون ويعتبر فريقه الافضل في العالم

اعتبر الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ان الفترة التي يمر بها النادي من تحقيق جوائز على الصعيد الجماعي او افردي مرحة مهمة في تاريخ النادي وذلك بعد تتويج نجم الفريق لوكا مودريتش بجائزة الأفضل في العالم من الفيفا.
وفي حديث لبيريز الذي علق على غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التتويج نقلته الصحف الاسبانية قال فيه :” كنت أتمنى حضور الدون لأنني كنت سأعانقه. لقد أستحق أن يكون خليفة ألفريدو دي ستيفانو. يوما ما سوف يعود”.وأضاف: “إنه من دواعي سروري أن أرى العديد من لاعبينا في التشكيلة الأفضل في العالم عاما بعد آخر”.
وعن فوز مودريتش بجائزة الأفضل، تابع بالقول: “يستحق ذلك،وهذا مجهود عمل وتضحية على مدار سنوات،كان من بين الأفضل مع ريال مدريد وكرواتيا”.
وواصل :” طالبونا في التعاقد مع افضل لاعبين في العالم وقلت لهم إنهم معنا بالفعل إنه اعتراف بأننا أفضل فريق في العالم، وبكل تواضع يمكن أن نقول ذلك”.
وختم حديثه بالقول:”ريال مدريد يمر في فترة تاريخية،وهذا الامر ليس بالسهل لأن الفريق يهدف للفوز بكل شيء، ومع العمل والجهد والتضحيات والحلم سنواصل تحقيق ذلك”.
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