بيريز يعلق على غياب الدون ويعتبر فريقه الافضل في العالم

اعتبر الرئيس الحالي لنادي ​ريال مدريد​ ​فلورنتينو بيريز​ ان الفترة التي يمر بها النادي من تحقيق جوائز على الصعيد الجماعي او افردي مرحة مهمة في تاريخ النادي وذلك بعد تتويج نجم الفريق ​لوكا مودريتش​ بجائزة الأفضل في العالم من الفيفا.

وفي حديث لبيريز الذي علق على غياب البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ عن التتويج نقلته الصحف الاسبانية قال فيه :” كنت أتمنى حضور الدون لأنني كنت سأعانقه. لقد أستحق أن يكون خليفة ​ألفريدو دي ستيفانو​. يوما ما سوف يعود”.وأضاف: “إنه من دواعي سروري أن أرى العديد من لاعبينا في التشكيلة الأفضل في العالم عاما بعد آخر”.

وعن فوز مودريتش بجائزة الأفضل، تابع بالقول: “يستحق ذلك،وهذا مجهود عمل وتضحية على مدار سنوات،كان من بين الأفضل مع ريال مدريد و​كرواتيا​”.

وواصل :” طالبونا في التعاقد مع افضل لاعبين في العالم وقلت لهم إنهم معنا بالفعل إنه اعتراف بأننا أفضل فريق في العالم، وبكل تواضع يمكن أن نقول ذلك”.

وختم حديثه بالقول:”ريال مدريد يمر في فترة تاريخية،وهذا الامر ليس بالسهل لأن الفريق يهدف للفوز بكل شيء، ومع العمل والجهد والتضحيات والحلم سنواصل تحقيق ذلك”.