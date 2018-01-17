بيروت يهزم التضامن في دوري السلة اللبناني‎

عزز بيروت، موقعه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري اللبناني لكرة السلة، بفوزه بصعوبة على مضيفه التضامن، بنتيجة 77-70، في افتتاح المرحلة الـ 16،

وقاد الأمريكي جامار يونج، فريقه بيروت للفوز، بتسجيله 21 نقطة، منها 12 نقطة من 4 رميات ثلاثية، وأضاف مواطنه كريس كراوفورد، 20 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

وكان الأمريكي لاري بلير، أفضل لاعبي التضامن، بتسجيله 22 نقطة واستحوذ على 7 كرات مرتدة، وأضاف الصربي فلادان فوكوسافليفيتش 18 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وهذا الفوز التاسع لبيروت، مقابل 7 هزائم، بينما ظل التضامن، الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار، ليحتل المركز العاشر والأخير.