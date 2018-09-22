بيروت تشارك المملكة باحتفال اليوم الوطني

من لؤلؤة الشرق بيروت، اضيئت صخرة الروشة بالعلمين السعودي واللبناني لمناسبة اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين.

هذه الخطوة التي واكبها الوزير السعودي المفوض وليد البخاري بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، اكدت عمق العلاقات و تجذرها بين البلدين.

البخاري عبر عن تقدير ومعزة المملكة للبنان، مشددا على ألا أحد يستطيع تعكير العلاقة بين البلدين.

كما كانت كلمات ذكرت بمواقف المملكة التاريخية التي لم تتراجع يوما عن وقوفها الى جانب امن لبنان و إستقراره.

وقد شارك في الاحتفال عدد من السياح العرب، الذين عبروا عن محبتهم ومعزتهم للشعب اللبناني الذي تربطهم معه علاقات اخوية تعود الى عشرات السنين.

تقرير: علاء سرحال