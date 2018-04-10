بيرتينس تتوج بلقب بطولة تشارلستون للتنس

أحرزت الهولندية كيكي بيرتينس لقب بطولة تشارلستون الأميركية للتنس لفردي السيدات، بفوزها في النهائي على منافستها الألمانية جوليا جورجيس بمجموعتين نظيفتين .
وحسمت بيرتينس، المصنفة الثانية عشر، اللقب لمصلحتها في ثمان وخمسين دقيقة فقط، بفوزها على جورجيس، المصنفة الخامسة في البطولة، بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-1 .
ونالت صاحبة الـ26 عاما 800 ألف دولار قيمة جوائز هذه البطولة، علما أنها كانت هي من أطاحت الأميركية ماديسون كيز من النصف النهائي للبطولة، قبل التواجد في النهائي والفوز باللقب عن جدارة .
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