بيرتينس تتوج بلقب بطولة تشارلستون للتنس

أحرزت الهولندية ​كيكي بيرتينس​ لقب ​بطولة تشارلستون الأميركية للتنس​ لفردي السيدات، بفوزها في النهائي على منافستها الألمانية ​جوليا جورجيس​ بمجموعتين نظيفتين .

وحسمت بيرتينس، المصنفة الثانية عشر، اللقب لمصلحتها في ثمان وخمسين دقيقة فقط، بفوزها على جورجيس، المصنفة الخامسة في البطولة، بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-1 .

ونالت صاحبة الـ26 عاما 800 ألف دولار قيمة جوائز هذه البطولة، علما أنها كانت هي من أطاحت الأميركية ​ماديسون كيز​ من النصف النهائي للبطولة، قبل التواجد في النهائي والفوز باللقب عن جدارة .