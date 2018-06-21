بيت الوسط يغص برجال السياسة والأحزاب للتشاور في تشكيل الحكومة

ما إن عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، حتى انطلقت عجلة المشاورات واللقاءات، وغص بيت الوسط برجال السياسة والأحزاب، للتشاور في التشكيلة الحكومية المقبلة.

ثم كان لقاء مع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، يرافقه الوزير يوسف فنيانوس، بحضور الوزير غطاس خوري. تبعه اجتماع إلى النائب وائل أبو فاعور بحضور الوزير خوري، وبعدها التقى الرئيس الحريري، الوزير ملحم رياشي، وتركز البحث أيضا حول الشأن الحكومي.

وكان الرئيس الحريري استقبل الوزير علي حسن خليل، للغاية نفسها.

إلى ذلك، التقى الرئيس الحريري القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري الذي أوضح على الأثر أنه قدم للرئيس الحريري التهاني بعيد الفطر المبارك، وعرض معه الأوضاع العامة.