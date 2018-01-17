بيتيرهانسل يؤكد عزمه الفوز برالي داكار بفوزه بالمرحلة العاشرة

حقق سائق بيجو الفرنسي ​ستيفان بيتيرهانسل​ فوزه الثالث في مراحل ​رالي داكار 2018​، ليقلّص الفارق عن متصدر الترتيب العام وزميله في الفريق الإسباني كارلوس سايز، ويتقدم إلى المركز الثاني على حساب القطري ​ناصر العطية​، وسط أحداث دراماتيكية شهدتها الكيلومترات الأخيرة ضمن فئة الدراجات أبعدت أسامٍ كبيرة عن مراكز الصدارة وأدت لانسحاب آخرين!

وبعد اليوم السابق الطويل، الذي أُلغيت فيه المرحلة التاسعة وانتقل خلاله المنافسون من بوليفيا إلى داخل الأراضي الأرجنتينية، اجتازت جميع الفئات 797 كلم منها 373 كلم للمرحلة الخاصة العاشرة و424 كلم مرحلة وصل من سالتا إلى بيلان، وانقسمت المرحلة الخاصة إلى قسمين.

متصدر الترتيب العام السابق الفرنسي بيترهانسل (بيجو 3008 دي كيه آر ماكسي) انقض سريعاً على صدارة جدول التواقيت لهذه المرحلة، رغم تعادله بالتوقيت مع القطري ناصر العطية عند نقطة المرور الأولى (47 كلم). بينما انتظر الفرنسي ​سيريل ديبريه​، الذي خرج من حسابات الفوز إثر الحادث التي تعرض له في المرحلة الرابعة، زميله ​ساينز​ ليرافقه خلال هذه المرحلة ولتقديم المساعدة له في حال لزمته في استراتيجية من بيجو تُعرف بتسمية “الظل”.

بعدها بنى ساينز فارقاً وصل إلى 2:36 د عن العطية و6 دقائق عن ​الجنوب​ أفريقي جينيال دو فيلييه (تويوتا هايلوكس غازو ريسينغ) مع نهاية القسم الأول من المرحلة بينما تأخر ساينز عنه بـ 13 دقيقة، في حين كان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي يسير بوتيرة ثابته ويحتل المركز الخامس في ترتيب المرحلة.

في الكيلومترات التالية واصل بيتيرهانسل التقدم بوتيرة سريعة ليعبر خط النهاية بتوقيت إجمالي قدره 4:43:46 ساعات متقدماً بـ 8:46 دقيقة على دو فيلييه، الذي عادل أفضل نتيجة له في هذا الرالي، وساينز ثالثاً بفارق 13 دقيقة، بينما خسر العطية أكثر من 20 دقيقة في القسم الثاني من المرحلة بسبب عطل ميكانيكي في نظام التعليق الخلفي لسيارته التويوتا هايلوكس، وعبر خط النهاية متأخراً عن بيتيرهانسل بـ 29 دقيقة.

وبذلك يتقدم بيتيرهانسل إلى المركز الثاني في الترتيب العام على حساب العطية، وبات يبتعد بفارق 50 دقيقة عن ساينز مع تبقي 4 مراحل (1300 كلم) من التسابق على نهاية الرالي في ​قرطبة​، وتراجع العطية إلى المركز الثالث وبفارق 1:12:46 ساعة عن الصدارة.