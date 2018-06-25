بيتزي يأمل في الظهور الجيد للمنتخب السعودي امام مصر

اكد خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي على جهوزيتهم التامة لمبارتهم امام المنتخب المصري اليوم على الرغم من صعوبتها مبديا ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه ورضاه عن استعداداتهم .
واشار بيتزي الى ان الأهم من كسب نتيجة المباراة هو تحسين الصورة التي ظهروا بها خاصة في المباراة الافتتاحية امام روسيا والتي تركت الأثر الكبير عليهم رغم تحسن مستواهم في المباراة الثانية امام اوروغواي.
وكشف مدرب السعودية انه يختار التشكيلة حسب المباراة معربا عن أمله في أن يسجل المنتخب السعودي حضورا جيدا يسعد جماهيرهم .
واشاد بيتزي في الختام بالنجم المصري محمد صلاح مؤكدا على انه لن يضع لاعب لمراقبته بل سيحرص على معرفة مميزاته والعمل على تقليل من خطورته.
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