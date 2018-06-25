بيتزي يأمل في الظهور الجيد للمنتخب السعودي امام مصر

اكد ​خوان أنطونيو بيتزي​ المدير الفني للمنتخب السعودي على جهوزيتهم التامة لمبارتهم امام ​المنتخب المصري​ اليوم على الرغم من صعوبتها مبديا ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه ورضاه عن استعداداتهم .

واشار بيتزي الى ان الأهم من كسب نتيجة المباراة هو تحسين الصورة التي ظهروا بها خاصة في المباراة الافتتاحية امام ​روسيا​ والتي تركت الأثر الكبير عليهم رغم تحسن مستواهم في المباراة الثانية امام ​اوروغواي​.

وكشف مدرب ​السعودية​ انه يختار التشكيلة حسب المباراة معربا عن أمله في أن يسجل ​المنتخب السعودي​ حضورا جيدا يسعد جماهيرهم .

واشاد بيتزي في الختام بالنجم المصري ​محمد صلاح​ مؤكدا على انه لن يضع لاعب لمراقبته بل سيحرص على معرفة مميزاته والعمل على تقليل من خطورته.