بيب غوارديولا افضل مدرب لشهر ايلول في الدوري الانكليزي الممتاز

اشارت وسائل اعلامية الى انه تم اختيار المدير الفني لنادي ​مانشستر سيتي​ الاسباني بيب ​غوارديولا​ المدرب الافضل لشهر ايلول الماضي، بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع السيتي، في المباريات التي خاضها ببطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ووقع هذا الاختيار بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادة المدير الفني الاسباني حيث ان النادي الانكليزي يحتل حتى الان المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 19 نقطة،متفوقا على المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يشرف على فريق مانشستر يونايتد ويتعدلان بنفس الرصيد ولكن فارق الاهداف للسيتي ثم يأتي توتنهام في المركز الثالث.