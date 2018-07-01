بيان من ادارة نادي النجمة

نفت إدارة نادي النجمة الرياضي نفياً قاطعاً ما نشره أحد المواقع الرياضية حول ما أسماه الأزمة المالية في نادي النجمة وتأثيرها على الإستقرار الإداري والفني داخل النادي.

وتؤكد إدارة النادي في بيان لها ان ما نشره الموقع المذكور هدفه ضرب مصداقية الإدارة والتأثير على الإستعدادات الجارية حالياً تحضيراً للموسم الجديد ولقاء فريق الاهلي المصري ضمن منافسات بطولة الأندية العربية.

وتابع بيان الإدارة بالقول :إن إدارة نادي النجمة تحذر القيمين على هذا الموقع توخي الدقة والمصداقية في نشر أخبار نادي النجمة مع الإحتفاظ بحق الإدارة في الملاحقة القانونية.