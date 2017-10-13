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بيان للبيشمركة: نطالب بغداد بالتفاوض لحل المشاكل بدلا من اللجوء للقوة
بيان للبيشمركة: نطالب بغداد بالتفاوض لحل المشاكل بدلا من اللجوء للقوة
فى:
13 أكتوبر 2017, 11:30
فى:
أخر الأخبار
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