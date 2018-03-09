بيان سعودي – بريطاني: تعزيز العلاقات الاستراتيجية والامنية

أكدت كل من بريطانيا والسعودية التزامهما بتطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية لدعم المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك، مساء الجمعة، في ختام زيارة رسمية قام بها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة بدعوة من حكومة الملكة إليزابيث الثانية.

هذا وشدد البيان أن السعودية حليف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا والسعودية ودعم المملكة المتحدة لرؤية 2030، وتطرق البيان إلى التعاون المشترك بين البلدين.

واعتبرت بريطانيا ان السعودية لديها إمكانات هائلة لتكون قوة استثمارية عالمية، معربة عن اهتمامها القوي بمشروع مدينة نيوم.

أمنيا، شدد البيان على أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية بين بريطانيا والسعودية، ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي، واتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.

وفي ملف اليمن أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

هذا وجرى توقيع اتفاقات تجارية بين السعودية وبريطانيا بأكثر من ملياري دولار.