بيان رسمي من ريال مدريد بشأن مبابي

نفى نادي ​ريال مدريد​ الإسباني في بيان رسمي شائعات الاتفاق مع ​باريس سان جيرمان​ لضم ​كيليان مبابي​ مقابل 272 مليون يورو، في ظل الشائعات التي انتشرت عن الموضوع في الفترة الماضية.

وجاء في البيان رسمي للنادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني: “المعلومات الصادرة والتي نشرت خلال ساعات بشأن وجود اتفاق مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي عارية عن الصحة، ريال مدريد لم يقدم أي عرض لباريس سان جيرمان أو أي لاعب آحر خلال الفترة الماضية ويرفض نشر مثل هذه المعلومات”.

ويأتي ذلك بعد ان نفى النادي ايضاً توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار في الأيام الماضية.