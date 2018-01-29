بيان توضيحي من اتحاد بلديات المنية

بعد الدعوة التي وجهت امس من الامانة العامة لتيار المستقبل الى رؤساء البلديات في اتحاد بلديات المنية .

عقد بعد عصر اليوم في بيت الوسط اجتماع مع دولة الرئيس سعد الحريري ضم رئيس الاتحاد ورؤساء البلديات في منطقة المنية وعدد من فعاليات المنطقة.

وقد تم التباحث خلال الاجتماع في الشأن الانتخابي لمنطقة المنية وكانت مداخلات عدة وافكار متباينة لذلك يهم اتحاد بلديات المنية ان يوضح ما يلي :

اولا: مع الاحترام الكامل لكافة الآراء لكن بعض الطرق المبتذلة والكلام التجريحي غير مقبول ولم يألفه المجتمع المناوي لطالما كانت المنية عائلة واحدة والترابط بين المجتمع والعائلات اكبر وأهم من اي حدث انتخابي.

ثانيا: طالب اتحاد بلديات المنية الرئيس الحريري بإفساح المجال والمزيد من المشاورات مع كافة الاطراف في المجتمع المناوي.

ثالثا: لفت اتحاد بلديات المنية عناية دولة الرئيس الحريري ان الحضور الحالي لا يشمل كافة الاطراف لذلك طالبه بافساح المجال للتشاور مع كافة شرائح المجتمع المناوي.

رابعا: ان بعض البيانات التي صدرت عقب اللقاء من بعض الحاضرين للاجتماع لا تعبر الا عن رأي اصحابها.