بيان القوى الوطنية في السويداء: بيان مشيخة الدروز في السويداء حول الانتصار لوئام وهاب لا يمثلنا

بيان القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية في السويداء.

نحن القوى الوطنية في السويداء إذ نعلن استنكارنا لبيان مشيخة طائفة الموحدين المسلمين الدروز في السويداء حول الانتصار لوئام وهاب في لبنان، وكذلك البيان الصادر من جهاد الأطرش..

فإننا نعلن أن البيانان.. لا يمثلان أهل محافظة السويداء، ونعتبرهما تدخلا لا مبرر له في الشأن اللبناني، وإنه خطاباً فتنوياً لا يمثلنا، كما نستهجن من خلالهما تمجيد وئام وهاب الذي تدخل بالشأن السوري بشكلٍ غير حياديٍ وغير نزيهٍ، وارتكب جرائم بحق السوريين من خلال بث الفتن بين أبناء المحافظة، وتوزيع الأسلحة، وتشكيل مليشيا تابعة له، تنفيذاً لما يريده أسياده في حزب الله والنظام السوري, نظام الاستبداد والفساد.. فإن مؤازرة الفاسدين تشجعهم على ارتكاب المزيد من الفساد أينما حلوا..

إننا نرفض الانجرار وراء العواطف المذهبية مهما كانت المبررات..

نحن القوى الوطنية في السويداء جزء لا يتجزأ من الشعب السوري وثورته المجيدة، ننشد وطنا حراً خالٍ من الظلم والفساد، تسود فيه العدالة والقانون، وطنٌ لكل مواطنيه…

القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية في السويداء..

في 7 / 12 / 2018