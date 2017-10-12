بو عاصي من واشنطن: الحاجة الملحة لوضع آلية للبدء بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم

تابع وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، اليوم الثالث من زيارته العاصمة الأميركية، حيث عقد سلسلة اجتماعات مكثفة في الكونغرس الأميركي مع عدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى لقاءات بارزة مع كبار المستشارين في مجلس الشيوخ.

وانتقل بعدها الوزير بو عاصي إلى البيت الأبيض، فأجرى لقاءات مهمة مع كبار مستشاري الرئيس الأميركي، تـُـوجت بمحادثات مطولة إستمرت لساعة ونصف الساعة مع مايكل بل Michael Bell مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، حيث تمّ البحث بالتطورات في المنطقة، والوضع في لبنان من جوانبه كافة السياسية والأمنية.

أما في تفاصيل اللقاءات في الكونغرس، فعقد وزير الشؤون الاجتماعية، اجتماعاً مع رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب Rodney Frelinghuysen تلاه اجتماع مع فريق العمل المتخصص الذي يتابع مسألة المساعدات الخارجية للبنان.

وعقد الوزير بو عاصي لقاءً مع عضو لجنة الشؤون الخارجية تد دويتش Ted Deutch إثر جلسة استماع عن الأوضاع في لبنان، عقدتها اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية.

واجتمع بعد ذلك مع عضو الكونغرس الأميركي من أصل لبناني دارين لحود Darin LaHood الذي تبنى مشروع قرار يتعلق بالوضع في لبنان، لا سيما لجهة قضية اللاجئين والمساعدات.

وقد تمحورت اللقاءات في الكونغرس حول مسألة المساعدات للنازحين السوريين، فضلاً عن المساعدات العسكرية للبنان، حيث جدّد الوزير بو عاصي شكره للمجتمع الدولي، وللولايات المتحدة على المساعدات التي تُقدم للبنان في هذا المجال، لكنه شدّد في الوقت ذاته على الحاجة الملحة إلى وضع آلية تضمن البدء بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.

وفي المساء أقامت القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن السفير كارلا جزار، حفل إستقبال رسمي على شرف الوزير بوعاصي ووزير الإقتصاد رائد خوري.