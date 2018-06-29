بو عاصي: لا يجب انتظار الحل السياسي في سوريا لعودة النازحين الى بلادهم

التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، وفدا من منظمة “اميركان تاسك فورس فور ليبانون” في اطار جولتهم على المسؤولين اللبنانيين، وعرض معهم الوضع العام في لبنان والمنطقة.

بو عاصي

وشدد بو عاصي على “اهمية المحافظة على الدعم الاميركي للبنان وتعزيزه، لا سيما للجيش اللبناني والقوى الامنية”.

وتطرق الى ملف النازحين السوريين، فأكد “ضرورة دعم لبنان والمجتمع اللبناني المضيف من قبل المجتمع الدولي”، واشار الى انه “لا يجب انتظار الحل السياسي في سوريا لعودة النازحين الى بلادهم، بل يجب التحضير لعودتهم في اسرع وقت ممكن الى المناطق الآمنة”، ولفت الى ان “هذا الامر يجب ان يحدث بدعم من المجتمع الدولي ومساعدته”.