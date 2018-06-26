بو عاصي: الصناعات الحرفية مرتبطة بالهوية ... فلنحافظ عليها

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي ان موضوع الصناعات التقليدية والحرفية كان يؤخذ بخفة معينة وتحولت النظرة اليه وكانه دعم لبطالة مقنعة، مشيرا الى ان في ظل غياب السياحة تتضرر هذه الصناعات. ولفت الى ان هذه الصناعات لا يمكنها تستمر ان لم تتوفر اسواف لتصريفها، وبالتالي يتم البحث خلال هذا المؤتمر عن التنمية المستدامة والحد من الهجرة الداخلية لابقاء المواطن في ارضه والمحافظة عليها.

بو عاصي تحدث خلال افتتاح مؤتمر “تعزيز دور الحاضنات الصناعية والتكنولوجية في تنمية الصناعات التقليدية والحرفية” الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع “المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين” في فندق الراديسون بلو بحضور ممثلة المدير العام للمنظمة مديحة بن رشيد، نائب رئيس جامعة ابن طفيل في المملكة المغربية الدكتور محمد ضمير، عميد كلية الفنون والعمارة في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد حسني الحاج، الى جانب وفود مشاركة من المغرب، تونس وفلسطين وممثلين عن الوزارات المعنية بها الملف والنقابات.

بو عاصي شدد على ان الصناعات الحرفية مرتبطة بالهوية ما يحتم المحافظة عليها، مضيفا: “بعض الصناعات يعرف مصدرها فور رؤيتها فتشكل بطاقة هوية على الصعيدين المحلي والثقافي”. واوضح ان هذه الصناعات كانت تصرف بسبب حاجة الناس لها وحب ابناء المدن لهذه الحرف.

بو عاصي اشار الى ان التحدي الفعلي في احلال التوازن بين ما هو تقليدي وبين الابداع من خلال ادخال الابداع الى المنتج الكلاسيكي العادي، مؤكدا ان الدول العربية تتميز بابتكارها وابداعها.

ورأى ان هذه الطريقة من الممكن ان تشكل حلا للخروج من الركود الذي يضرب الصناعات التقليدية والحرفيةو يجب التفكير به باسرع وقت.

وتابع: “خلال عملنا ضمن برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا لمساعدتهم لخروجهم من وضعهم الاقتصادي تبين لنا اهمية توفر صنعة او حرفة معينة لهذه الاسر ما يساعدها على الخروج من فقرها وتأمين استقرار مادي لها، ومن خلال ذلك تنتقل الوزارة من مساعدتهم بتامين الغذاء الى تدريبهم ونقل المعرفة لهم. فالحصول على مهنة يمنح استقلالية مادية تؤدي الى نسج شبكة آمان لمن يعاني من الفقر الشديد”.

وتطرق الى الصناعات الزراعية التي قد تشكل مدخلا اساسيا لتطوير التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية وهي صناعة لها اسواق لتصريفها الا انها تتطلب اهتماما بالشكل والنوعية.

وتمنى على المجتمعين الاستفادة من هذا المؤتمر وتبادل الخبرات لوضع تصور واضح يستفيد منه الجميع ويدفع بالدولة لاخذ القرارات اللازمة لمساعدة هذه الصناعات وتطويرها.