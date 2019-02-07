بو صعب من واشنطن: العمل مستمر لتطوير المؤسسة العسكرية

موقف لبنان في التصدي للجماعات الارهابية والتصدي لها ثابت، هذا ما أكده وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش الذي انعقد في واشنطن لافتا الى أن الجيش اللبناني حقق انتصارا ناجزا على الإرهاب في معركة فجر الجرود، فيما يتتبع خلاياه النائمة ويفككها.

وفي ما يتعلق بملف النزوح السوري رأى الوزير بو صعب أن استمرار وجود حوالي مليون ونصف مليون لاجئ على الأراضي اللبنانية هو استمرار لمأساتهم الإنسانية، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية تسعى بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى تحقيق العودة الكريمة غير القسرية للنازحين، كون مبدأ العودة الطوعية قد يستغل من قبل البعض بشكل سلبي.