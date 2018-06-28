«بوينغ» تعرض تصميمها لطائرة أسرع من الصوت

كشفت شركة «بوينغ» الأميركية للطائرات عن تصميمها لطائرة ركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت ويمكنها السفر بين لندن ونيويورك خلال ساعتين فقط.

ولم تكشف «بوينغ» بعد عن اسم أحدث مشاريعها والذي تم الكشف عنه في مؤتمر المعهد الأميركي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية في أتلانتا هذا الأسبوع، بحسب موقع «ديلي ميل» البريطاني.

ويظهر التصميم للطائرة الفائقة السرعة شبيها بطائرة الـ«كونكورد»، ويقول الخبراء إنها قادرة على عبور المحيط الأطلسي في غضون ساعتين فقط.

وتتوقع «بوينغ» أن تقطع الطائرة الرحلات البحرية مسافة 95.000 قدم، وستسافر أيضا بسرعة تزيد على 2.5 ضعف السرعة و30.000 قدم أعلى من سرعة الكونكورد.

ويهدف هذا التصميم مؤقتاً إلى أكبر قدرة من استيعاب طائرات رجال الأعمال طويلة المدى، ولكنها أصغر من طائرات بوينغ 737، وسوف تدخل الخدمة في أواخر عام 2030.