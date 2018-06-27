عرضت شركة “بوينغ” الأميركية تصميما لطائرة فائقة السرعة، بمقدورها قطع المسافة بين لندن ونيويورك خلال ساعتين فقط، عوضا عن المدة الحالية والتي تصل إلى 8 ساعات.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ المعهد الأميركي للملاحة الجوية والفضائية عرض التصميم خلال هذا الأسبوع بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، جنوبي البلاد.

ويظهر التصميم طائرة شبيهة بـالـ”كونكورد” التي تم سحبها في 2003، وستكون قادرة على قطع المحيط الهندي في ثلاث ساعات فقط.

وتصل سرعة الطائرة إلى 6 آلاف كيلومتر في الساعة، لكنها لن تكون جاهزة إلا بعد نحو عشرين عاما من الآن.

ويرتقب أن تحلق الطائرة “المثيرة” على علو 30 ألف قدم، كما أنّها ستفوق سرعة طائرة “كونكورد” بواقع مرتين ونصف.

وقالت “بوينغ” إنّها تراهن على الطائرة التي تفوق سرعة الصوت لجعل السفر أكثر سهولة في المستقبل، بالاعتماد على التطورات في عالم التكنولوجيا.