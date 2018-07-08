بومبيو: العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى حتى نزع السلاح النووي

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، من طوكيو، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستبقى سارية المفعول حتى إخلاء البلاد من السلاح النووي بالكامل.

وكان بومبيو وصل إلى طوكيو بعد زيارة لبيونغ يانغ استمرت يومين.

وشدد وزير الخارجية الأميركي، إثر محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، على أهمية مراقبة الانتهاء من نزع السلاح النووي.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي إن الأمر يتعلق بـ”نزع للسلاح نووي بالمعنى الواسع”، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، و”الكوريون الشماليون يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه”، على حد قول بومبيو.

كما أشار إلى أنه ستكون هناك عملية “تحقق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا هو ما وافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس كيم يونغ أون”.

وبدا بومبيو هادئاً على الرغم من أن عملية السلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية شهدت، السبت، تأزماً بعدما رفضت بيونغ يانغ مطالب واشنطن ووصفتها بأنها “أشبه بعقليات العصابات”.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن “الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحق العناء”.

من جانبه، أعلن وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، الأحد، أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكدت التزامها بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

وصدر هذا البيان بعد لقاء كونو مع بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، في طوكيو.