بولتون: طهران تعزز أنشطتها النووية وتهدد الشرق الأوسط

أشار مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون إلى أن إيران هددت لعقود منطقة الشرق الأوسط بصواريخها الباليستية وأسلحتها النووية، مؤكداً أن التقارير تشير إلى أن طهران تعزز أنشطتها النووية.

وقال: “إيران نظام مارق كانت تهدد الشرق الأوسط ليس فقط بأسلحتها النووية وصواريخها الباليستية وإنما بتصرفها لعقود وكأنها البنك المركزي للإرهاب الدولي، كما أن تصرفاتها العسكرية العدائية في المنطقة تهدد الأمن والسلم الدوليين، لذا لا أتعامل مع ما يقولون بأي جدية”.

كذلك، عبر أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن قلق الناتو من أنشطة إيران التي تهدد استقرار المنطقة والدول المجاورة، كما عبر عن القلق من استمرار طهران بدعم مجموعات مسلحة في دول عدة.

وقال ستولتنبرغ إن “كل الحلفاء قلقون من نشاطات إيران التي تهدد استقرار المنطقة والدول المجاورة. وقلقون أيضاً من استمرارها في دعم مجموعات مسلحة بدول عدة، وهو أمر نتابعه عن كثب. كذلك يعمل الحلفاء من أجل مواجهة نشاطات الاستخبارات المعادية والتي تهدد الاستقرار وتدعم الإرهاب”.

من جهته، حمل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السلطات الإيرانية مسؤولية التهديدات التي تواجهها بعثات الولايات المتحدة في العراق، مؤكدا أن إيران هي مصدر التهديد الحالي للأميركيين في العراق.

وكانت واشنطن قد أعلنت الجمعة الماضي، إغلاق قنصليتها في البصرة ونقل الموظفين الدبلوماسيين المعينين هناك، في أعقاب تهديدات متزايدة من إيران ومن ميليشيا تدعمها إيران تتضمن احتمال إطلاق صواريخ.