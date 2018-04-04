بوفون يشيد برونالدو

اشار الحارس الايطالي في صفوف نادي ​يوفنتوس​ الايطالي جيانلويجي ​بوفون​ الى ان نادي ​ريال مدريد​ الاسباني يتميز فنيا عن فريقه، وذلك عقب الخسارة بثلاثية نظيفة امام الملكي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري الابطال على ملعب اليوفي ،كما اوضح بان الثنائي ليونيل ميسي لاعب برشلونة و​كريستيانو رونالدو​ لاعب الريال يمكن مقارنتهما بالثنائي الاسطورة البرازيلية ​بيليه​ والارجنتيني الاسطورة دييغو ارماندو ​مارادونا​.

وفي حديث نقلته صحيفة اس الاسبانية قال :”هذا هو كريستيانورونالدو الذي نعرفه فهو خارق كالعادة ، هو وميسي دائما ما يحسمون المباريات الكبيرة لفرقهم”. وأضاف:”كريستيانو وميسي لاعبين لا يصدقان فقوتهما تقارن بمارادونا وبيليه ولديهما طريقتهما في حسم الامور خلال المباريات والبطولات، ولديهما تاثير كبير على الفريق”.

وعن الخسارة التي تعرض لها الفريق قال :”الخسارة بهكذا نتيجة امر مؤسف فهذا يعني اننا اصبحنا خارج المسابقة تقريبا، يجب الإعتراف أن بعض الفرق أقوى منا، ويجب أن أكون واضحاً بما يكفي وأن ندرك أن ريال مدريد أقوى منا من الناحية الفنية”.