بوفون: ريال مدريد أفضل من يوفنتوس

أكد أسطورة نادي ​يوفنتوس​ والدولي الايطالي المخضرم ​جانلويجي بوفون​ أن نادي ​ريال مدريد​ أفضل منهم، وسيقومون بكل ما لديهم من أجل الفوز، حيث سيتواجه الفريقان في الدور الربع نهائي من ​دوري أبطال أوروبا​.

وصرح الأسطورة الايطالية لموقع الاتحاد الأوروبي الرسمي قائلاً: “أبلغ من العمر 40 عاما ولم أتغير كثيراً، ونأمل في أن يكون كل شيء مختلف، وأن يكون قد حان وقت اختلاف المصير بشكل مغاير لما حدث في كارديف العام الماضي.”

وأضاف: “رغم أن هذا لن يفيد في تغيير أي شيء، لقد فاز الفريق الأقوى على أرضية الملعب، الآن ما علينا أن نفعله هو إظهار قدراتنا وفرض أسلوب لعبنا، من أجل تحقيق التوازن.”

وعن سبب خسارة اليوم الموسم ماضي قال: “لقد فاز الفريق الأفضل ولكننا لم نكن سيئين إلى هذا الحد، لكي نستقبل هذا العدد من الأهداف، هناك مباريات لا يبتسم فيها لك الحظ، يجب علينا أن نظهر أفضل مميزاتنا على أرضية الملعب”.

وأكمل: “ريال مدريد فريق أفضل من يوفنتوس، لست أنا من يقول هذا بل التاريخ وإحصائيات البطولات والأرقام، وأمام هذا الوضع أعتقد أن الفوز بدوري الأبطال لا يزال حلماً معقدا للغاية.”