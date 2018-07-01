بوغبا: ميسي مثلي الأعلى.. وأفضل لاعب في العالم

أثنى بول بوغبا لاعب المنتخب الفرنسي على النجم ليونيل ميسي، عقب تأهل منتخب بلاده إلى دور الثمانية بكأس العالم بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني 4 – 3 يوم السبت بدور الستة عشر.

وقال بوغبا عقب المباراة : جميعنا كان يعلم أننا نواجه أفضل لاعب في العالم. اليوم فزنا على الأفضل. سيظل ميسي مثلي الأعلى.

وزاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يثمن الفوز الذي تحقق على حساب اللاعب المفضل لديه : كم هي المدة التي شاهدته فيها؟ عشرة أعوام؟ أنظر إليه وأتعلم منه. إنه دائما يجعلني أحب كرة القدم.

ويلتقي المنتخب الفرنسي يوم الجمعة المقبل، بدور الثمانية مع الفائز من المباراة بين منتخب أوروغواي ونظيره البرتغالي.

(العربية)