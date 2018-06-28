بوش الأب يستعين بكلبة لمساعدته في مهامه اليومية

قرر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب الاستعانة بكلبة مدربة من فصيلة لابرادور، أهدتها له منظمة غير ربحية، لمساعدته في مهامه اليومية.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن هذه الكلبة، التي تدعى سالي، تم تدريبها على أداء بعض المهام الأساسية من بينها الرد على الهاتف وطلب النجدة وفتح الأبواب.

وتم تدريب سالي وإهداؤها للرئيس الأميركي السابق من قبل منظمة ««VetDogs الأميركية، وهي منظمة غير ربحية توفر الكلاب المدربة لخدمة المحاربين القدامى والمرضى وذوي الإعاقة بالمجان.

ونشر بوش الأب صورة له مع الكلبة سالي بحضور الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، الذي زاره أمس (الاثنين)، وكتب معلقاً على الصورة: «بفرحة عارمة، أريد أن أرحب بـ(سالي) العضو الجديد بمنزلي، إنها كلبة جميلة ومدربة بشكل جيد، أهدتها لي منظمة (VetDogs)، التي أود أن أشكرها على اهتمامها بالمحاربين القدامى».

ويستخدم بوش الأب كرسياً متحركاً للحركة والتنقل، وقد تم إدخاله إلى المستشفى عدة مرات في الأشهر الأخيرة بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.

المصدر: الشرق الأوسط