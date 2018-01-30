بوسطن يسجل انتصار جديد وميامي يستمر بالضغط على كليفلاند

سجل متصدر المجموعة الشرقية في دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية بوسطن سيلتيكس فوزه ال 36 هذا الموسم بفارق نقطة وحيدة وبنتيجة 111 – 110 ، حيث سجل كايري ايرفينغ 27 نقطة لبوسطن بينما سجل نيكولا يوكيتش 24 نقطة و 11 كرة مرتدة لدنفر . من جهته عاد ميامي هيت للضغط على كليفلاند كفالياريز بعد فوزه على دالاس مافريكس بفارق 7 نقاط وبنتيجة 95 – 88.
لتكون النتائج على الشكل التالي :
بوسطن سيلتيكس 111 – 110 دنفر ناغتس
ميامي هيت 95 – 88 دالاس مافريكس
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 95 – 107 ميلووكي باكس
فينيكس صانز 109 – 120 ميمفيس غريزلرز
مينسوتا تيمبروولفز 100 -105 اتلانتا هوكس
تشارلوت هورنتس 96 – 105 انديانا بيسيرز
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