بوسطن يسجل انتصار جديد وميامي يستمر بالضغط على كليفلاند

سجل متصدر المجموعة الشرقية في دوري رابطة محترفي ​كرة السلة الاميركية​ ​بوسطن سيلتيكس​ فوزه ال 36 هذا الموسم بفارق نقطة وحيدة وبنتيجة 111 – 110 ، حيث سجل كايري ايرفينغ 27 نقطة لبوسطن بينما سجل ​نيكولا يوكيتش​ 24 نقطة و 11 كرة مرتدة لدنفر . من جهته عاد ​ميامي هيت​ للضغط على ​كليفلاند كفالياريز​ بعد فوزه على ​دالاس مافريكس​ بفارق 7 نقاط وبنتيجة 95 – 88.

لتكون النتائج على الشكل التالي :

بوسطن سيلتيكس 111 – 110 ​دنفر ناغتس​

ميامي هيت 95 – 88 دالاس مافريكس

​فيلادلفيا سفنتي سيكسرز​ 95 – 107 ​ميلووكي باكس​

​فينيكس صانز​ 109 – 120 ​ميمفيس غريزلرز​

​مينسوتا تيمبروولفز​ 100 -105 ​اتلانتا هوكس​

​تشارلوت هورنتس​ 96 – 105 انديانا بيسيرز