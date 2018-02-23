بورصة تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية الى ارتفاع

من الخامس من شباط يوم فتح باب الترشح للانتخابات حتى اليوم، اكثر من 130 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات.

وحتى السادس من آذار موعد اقفال باب الترشح، يزداد اقبال المرشحين يوما بعد يوم.

فهناك 15 مرشحا في دائرة بيروت الثانية حتى الآن، وفي دائرة عكار 13 مرشحا.

على مستوى الاحزاب التي حسمت مرشحيها، تداعى هؤلاء أو موكلوهم الى التقدم بطلب الترشيح.

وآخر مرشحي اليوم الجمعة، كان عبد الله الشل الذي بدا واثقا من حظوظه.

وعلى وقع عمل فريق وزارة الداخلية كخلية نحل منذ السابعة صباحا، ينتظر المرشحون أحيانا دورهم للتقدم بالطلب الذي باتت آلياته اوضح، خصوصا لجهة مبلغ الثمانية ملايين الواجب دفعها والتي ساهم قرار عدم ردها تحت أي ظرف كان بتقليص عدد المرشحين غير الجديين على الاقل حتى الآن.

تتوقع اوساط وزارة الداخلية ان يرتفع عدد المرشحين الى حوالي 500 اي اقل من الدورات السابقة انطلاقا من شروط القانون الجديد للانتخابات.

تقرير: مهى ضاهر