بورتال.. هل هي ولادة متعثرة لأول أجهزة فيسبوك؟

ذكر موقع “شيدر” (chedder) المتخصص في التقنية أن فيسبوك سوف تطلق يوم الجمعة القادم جهاز الدردشة المرئية “بورتال” (portal)، الذي يعتبر الجهاز الأول الذي تقدمه شبكة التواصل الاجتماعي للمستهلكين.

وقد أعلنت فيسبوك عن جهازها بورتال -الذي يشبه إلى حد كبير أمازون إيكو- في مؤتمرها الذي عقد في مايو/أيار الماضي.

ولا يوجد الكثير من المعلومات عن مواصفات الجهاز ولا عن شكله سوى أنه سيتوفر بحجمين من الشاشات “كبيرة وأصغر”، وأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأشخاص الموجودين في المحادثة وتتبع وجوههم أثناء تحركهم خلال الدردشة.

وقد تمت إضافة مصراع لغلق الكاميرا عند ضبط وضع الخصوصية، ويدعم الجهاز المساعد الصوتي أليكسا من غوغل، ويتيح تشغيل الموسيقى، ومشاهدة مقاطع الفيديو والحصول على وصفات الطبخ والإشعارات.

وذكر تقرير موقع شيدر أن الجهاز سيكون متوفرا بسعر 400 دولار لحجم الشاشة الكبيرة و300 دولار للصغيرة، بالمقارنة مع 229.99 دولارا لأمازون أيكو المنافس الأول.

وجهاز البورتال هو من إنتاج المبنى “ثمانية” المسؤول عن الأبحاث والتطوير في فيسبوك، وهو جزء من مخطط الشركة لتشجيع المحادثات المرئية عبر منصتها الاجتماعية.

وقد كان من المفترض إطلاقه في منتصف هذا العام، لكن الشركة آثرت تأجيل طرحه دون تحديد الموعد نظرا للضجة التي أحدثتها قضية كمبريدج أناليتيكا وقضايا انتهاك الخصوصية التي عانت منها الشركة خلال الشهور السابقة، وخوفا من أن تؤثر هذه القضايا على ثقة المستهلكين في منتج فيسبوك الأول.

ولم يصدر أي تعليق من فيسبوك على المعلومات التي ذكرها موقع شيدر.