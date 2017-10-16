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بوتين يوقع مرسوماً يفرض قيوداً على بيونغ يانغ
بوتين يوقع مرسوماً يفرض قيوداً على بيونغ يانغ
فى:
16 أكتوبر 2017, 17:20
فى:
أخر الأخبار
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، مرسوماً يفرض قيوداً على كوريا الشماليّة، تماشياً مع قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وكان القرار، المتعلّق بإجراءات اقتصاديّة خاصة، جاء ردّاً على تجارب بيونغ يانغ الصاروخيّة أواخر 2016.
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