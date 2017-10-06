بوتين يناقش مع الملك سلمان التعاون العسكري وأسعار النفط

أعلن الكرملين الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش مع الملك سلمان التعاون التقني العسكري بين روسيا والسعودية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف أن الرئيس الروسي لم يقترح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي خلال محادثات الخميس مع العاهل السعودي، لكنه قال إنه يقر بأن ذلك أمر محتمل.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا أسعار النفط العالمية والتعاون المشترك لإرساء الاستقرار في السوق.

وأكد أن تطوير التعاون الروسي – السعودي يصب في مصلحة الدولتين في المقام الأول، وفي مصلحة الاستقرار في العالم وفي المنطقة، وغير موجه ضد بلدان أخرى.

ومن المنتظر أن يبحث العاهل السعودي مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي.

وذكرت الحكومة الروسية أن المباحثات ستتطرق إلى القضايا الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش أن النجاح المبهر الذي حققته زيارة الملك سلمان إلى روسيا يعد نجاحاً لكل العرب، مشدداً على أن “دور السعودية المحوري يأتي للصالح المشترك، ويحيّد نفوذ دول الجوار”..

وأشار في تغريدات على حسابه على “تويتر” إلى أن الدور المعنوي والسياسي للسعودية دولياً يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم، ولا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربياً”.

وختم قائلاً: “الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة”.

وكانت موسكو شهدت، الخميس، قمة وصفت بالتاريخية بين الملك سلمان والرئيس الروسي، حيث تم التوقيع على اتفاقيات عدة اقتصادية وصناعية وعسكرية.