بوتين يتلقى جِرواً هدية عيد ميلاده.. شاهدوا رد فعله (فيديو)

هنّأ رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديموحيدوف، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الـ 65، بإهدائه جِرواً من فصيلة الأباي يدعى “فيرني” والذي يعني باللغة الروسية “الوفي”.

وقال الرئيس التركمانستاني، الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية: “أود أن أبدأ أولاً مع أمر ممتع. فقبل أيام قليلة كان عيد ميلادك، ولذلك أهنئك بحرارة، وأتمنى لك صحة جيدة وكل الخير”.

وأضاف “عندنا صديق مشترك واحد، وهذا الصديق الوحيد في العالم هو الكلب-ألاباي. واليوم أحضرت معي هذه (الألبايا) الصغيرة هدية لكم”.

ثم أخرج الكلب من صندوقه وحمله بأطراف يديه وحمله بعيداً عنه بمسافة، لينهض الرئيس الروسي مسرعاً ويحمل الكلب، ثم يحتضنه ويقبّله.