بوتين يؤكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأشار المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، إلى أن بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من نتنياهو، الذي أطلعه على تفاصيل العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على طول حدود البلدين.

وأضاف: “شدد الجانب الروسي على أهمية ضمان الاستقرار في تلك المنطقة على أساس الاحترام الصارم لقرار مجلس الأمن 1701، ولعب اليونيفيل دورا تنسيقيا في ذلك”.

وعلى صعيد الوضع في سوريا، أشار بوتين إلى ضرورة تحسين التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل هناك، وتم التأكيد على أهمية الاتصالات المرتقبة بين خبراء وزارتي دفاع البلدين في إطار فريق عمل مشترك.

وأضاف الكرملين أنه تم الاتفاق على بحث سبل تنظيم لقاء ثنائي بين زعيمي البلدين.

وتأتي هذه المكالمة وسط تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف أنفاق على حدود إسرائيل الشمالية، قال إن حزب الله اللبناني حفرها بهدف تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإسرائيلية.