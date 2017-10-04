بوتين: نتطلع بثقة لمستقبل علاقاتنا مع مصر والسعودية وسوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تتطلع بثقة إلى مستقبل العلاقات مع دول الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية ومصر وسوريا.

وأكد خلال الجلسة العامة لمنتدى “أسبوع الطاقة الروسي” اليوم، ثقة بلاده في مستقبل العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط، مع مصر والأردن وسوريا وتركيا، مشيرا إلى وجود علاقة شراكة جيدة مع إيران.

وأوضح بوتين أن العلاقات مع دول الشرق الأوسط متوازنة، مضيفا: “إنني واثق من أن هذا سيساعدنا فى بناء هذه العلاقات في المستقبل”.

وبسؤاله حول طبيعة علاقته بنظيره الأميركي دونالد ترامب، قال الرئيس الروسي: “لا توجد أي علاقات شخصية مع الرئيس ترامب، إلا أنني تحدثت معه عدة مرات حول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك”.