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بوتين: إعادة اللاجئين السوريين لبلدهم ستخفف الضغط على أوروبا
بوتين: إعادة اللاجئين السوريين لبلدهم ستخفف الضغط على أوروبا
فى:
16 يوليو 2018, 18:51
فى:
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بوتين: إعادة اللاجئين السوريين لبلدهم ستخفف الضغط على أوروبا
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