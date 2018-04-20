بوتشتينو : مورينيو الافضل من دون شهادة احد

مدح المدرب ماوريسيو بوتشتينو لنادي توتنهام نظيره البرتغالي جوزية مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنكليزي بين الفريقين .
وقال بوشيتينو : “بالنسبة لي مورينيو أحد أفضل مدربي العالم لا اعتقد أنه ينتظر أن يقول له أحد أنه الأفضل أنه يقدم عرضا استثنائيا مع مانشستر في موسمه الثاني” .
وأردف: “لقد خاض مانشستر يونايتد بالنسبة لي موسم رائع بالطبع الأمر محبط بالخروج من دوري الأبطال لنا ولهم هذا واضح للجميع نحن في وضع مشابه لكنهم أفضل منا في دوري الإنكليزي” .
وأكمل عن لقاء السبت : “متأكد من مواجه خصم عنيد ستكون مباراة صعبة فلديهم تشكيل لا يصدق بالطبع مورينيو مدرب كبير وسنقدم كل ما لدينا من أجل الوصول للنهائي” .
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