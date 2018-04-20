بوتشتينو : مورينيو الافضل من دون شهادة احد

مدح المدرب ​ماوريسيو​ بوتشتينو لنادي ​توتنهام​ نظيره البرتغالي جوزية ​مورينيو​ مدرب ​مانشستر يونايتد​ قبل مواجهة المربع الذهبي لكأس ​الاتحاد الإنكليزي​ بين الفريقين .

وقال بوشيتينو : “بالنسبة لي مورينيو أحد أفضل مدربي العالم لا اعتقد أنه ينتظر أن يقول له أحد أنه الأفضل أنه يقدم عرضا استثنائيا مع مانشستر في موسمه الثاني” .

وأردف: “لقد خاض مانشستر يونايتد بالنسبة لي موسم رائع بالطبع الأمر محبط بالخروج من ​دوري الأبطال​ لنا ولهم هذا واضح للجميع نحن في وضع مشابه لكنهم أفضل منا في دوري الإنكليزي” .

وأكمل عن لقاء السبت : “متأكد من مواجه خصم عنيد ستكون مباراة صعبة فلديهم تشكيل لا يصدق بالطبع مورينيو مدرب كبير وسنقدم كل ما لدينا من أجل الوصول للنهائي” .